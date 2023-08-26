هل يرحل سالم الدوسري؟.. الاحتراف يكتب "نهاية أسطورة حية" مع الهلال

تعاقد الهلال مع مجموعة من اللاعبين الكبار على مستوى العالم لدعم صفوف الفريق ومن بينها الجانب الهجومي، والذي يضع سالم الدوسري في موقف صعب بعد التعاقد مع ثلاثة أجانب في مركز الهجوم فضلًا عن وجود ميشيل ديلجادو في نفس المركز.

أزمة كبيرة لـ سالم الدوسري مع الهلال

تعاقد الهلال مع نيمار دا سيلفا ومالكوم وميتروفيتش لقيادة الخط الهجومي في الموسم الحالي، كما يمتلك ميشيل ديلجادو الذي يعتمد عليه المدرب خورخي خيسوس بشكل أساسي في المباريات مؤخرًا.

من المتوقع أن يُستبعد سالم الدوسري من تشكيل نادي الهلال السعودي الأساسي في الفترة المقبلة، خاصة مع بداية دخول البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش للتشكيل الأساسي لأزرق الرياض

خورخي خيسوس يبعد سالم الدوسري

ابتعاد سالم الدوسري عن التشكيل الأساسي للهلال أصبح وشيكًا خاصة مع اعتماد خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال على 3 لاعبين في وسط الملعب وهم نيفيز وسافيتش ومحمد كنو.

مع دخول نيمار للتشكيل بالتأكيد سيكون لاعب أساسي في مركز الجناح الأيسر ومعه مالكوم على الجانب الأيمن وميتروفيتش في قبل الهجوم، وإذا كانت هناك حاجة لصانع العاب سيكون من نصيب ميشيل الذي لعب من قبل في هذا المركز بالموسم الماضي.

أسباب تؤكد بقاء سالم الدوسري مع الهلال

احتمالية رحيل سالم الدوسري صاحب الـ 32 عاماً قد تكون مستبعدة قليلًا بسبب دوري أبطال آسيا، والذي لا يشارك فيه سوى 5 عناصر أجنبية فقط من أصل 8 بدوري المحترفين السعودي، وبالتالي سيكون هناك حاجة كبيرة لمجهودات اللاعب في المباريات القارية.

ثاني الأسباب هو بسبب التاريخ الكبير الذي يمتلكه اللاعب الذي قاد الزعيم لتحقيق المزيد من الألقاب المحلية والقارية منذ تواجده مع القلعة الزرقاء.

وجهة سالم الدوسري المقبلة بعد الهلال

يفكر النجم السعودي الدولي سالم الدوسري في خوض فترة جديده من الاحتراف خارج المملكة العربية السعودية بالتحديد في الدوريات الاوروبية، بعدما قرر اللاعب في وقت سابق عدم اللعب في المملكة سوى لنادي الهلال.

كان هناك اهتمام من أندية نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة، خاصة وأنه يقدم مستوى جيد للغاية ونجح في أن يكون أحد أساطير نادي الهلال والمنتخب السعودي.

حقق سالم الدوسري العديد من الألقاب مع الهلال أبرزها تتويجه مرتين بدوري أبطال آسيا موسمي 2019 و 2021، كما توج ببطولة الدوري السعودي خمسة مرات، وتوج بكأس السوبر السعودي ثلاثة مرات.