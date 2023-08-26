حصاد الدوري السعودي.. الاتحاد الأفضل فرديًا وجماعيًا وظهور مرعب للأجانب وإصابات بالجملة

أسدل الستار عن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024، والتي شهدت الكثير من الإثارة والمتعة وتحقيق المزيد من الأرقام الجماعية والفردية بعد مرور ثلاثة مباريات فقط من الموسم الحالي.

نادي الاتحاد يسجل رقما قياسيا تاريخيا

نجح فريقي الاتحاد والأهلي في الحصول على العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار في الثلاثة مواجهات حتى الآن، تمكن خلالها العميد من احتلال المركز الاول في ترتيب الأقوى هجوميًا بـ 9 أهداف والأقوى بدون هدف في مرماه حتى الآن.

تمكن مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد من تحقيق رقم قياسي وإنجاز تاريخي بعد مرور 3 جولات فقط من الدوري السعودي ليصبح لأول مرة في تاريخ العميد بدون المحترفين يخرج بشباك نظيفة ويحقق الانتصار في أول 3 جولات

هاتريك رونالدو وإصابات بالجملة في النصر

وشهدت الجولة الثالثة عودة نادي النصر لتحقيق الانتصارات بعد الخسارة في أول جولتين من الدوري، وفاز على الفتح بنتيجة 5-0 سجل منها رونالدو "هاتريك"، ليصبح الثلاثية رقم 63 في تاريخ الأسطورة البرتغالية.

في الجولة التي شهدت الكثير من الغيابات عن العالمي بسبب الإصابة وهم عبدالله مادو وعلي لاجامي وعبدالإلة العمري وأليكس تيليس وفوفانا وأندرسون تاليسكا.

الفيحاء والحزم.. أول تعادل سلبي في الدوري السعودي

وشهدت مباراة الفيحاء والحزم أول نتيجى تنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف في الدوري هذا الموسم، على ملعب الملك سلمان، والتي ستكون من بين النتائج السلبية القلية في الموسم الحالي 2023-2024.

ظهور مرعب للأجانب في جميع المنافسات الفردية

شهدت الجولات الثلاثة الأولى ظهور قوي للغاية لأجانب دوري روشن وسيطرتهم على جميع الأرقام التهديفية والأكثر صناعة، حتى البطاقات الملونة "الصفراء والحمراء".

وشهدت قائمة الهدافين من الدوري هذا الموسم وجود المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد في الصدارة بـ 4 أهداف، وياتي خلفه رونالدو وفيرمينيو وماني ومالكوم بـ 3 أهداف.

ويتواجد اللاعب سيميروت لاعب الفيحاء على رأس قائمة الأكثر صناعة بـ 2 تمريرتين حاسمه، ومعه كريم بنزيما مهاجم الاتحاد وعبدالرحمن غريب جناح النصر.

وعلى سبيل البطاقات الملونة امتلك إياجو سانتوس بطاقتين صفراء بعد مرور 3 جولات فقط، وهو نفس عدد البطاقات التي تحصل عليها إيفو رودريجيز وسيميروت بنفس عدد البطاقات، بينما حصل أليكس كولادو لاعب الاخدود على بطاقة حمراء مثل سافيتش لاعب الهلال وعمر جونزاليس نجم الرائد.

نادي الشباب يسجل واحدة من أسوء البدايات في تاريخه

بعد مرور 3 جولات من الدوري السعودي حصد الشباب "نقطتين" فقط وخسر في لقاء وحيد، ويحتل المركز الرابع عشر حتى الآن، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 4 أخرى، ورحل عدد كبير من محترفين الفريق بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.