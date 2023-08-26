الجيش الأوكراني يخترق الدفاعات الروسية.. شاهد
اكدت النتائج العسكرية الأخيرة للجيش الأوكراني اختراق الدفاعات الروسية، وتشهد الجبهة الجنوبية في أوكرانيا، تغييرا في المواقع بتقدم واضح لقوات كييف، وأعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على بضع بلدات .
الجيش الأوكراني
وأصبحت قرية روبوتين الاستراتيجية في قبضة الأوكران، بالمقابل هناك تجمعات تحت السيطرة الروسية، تقاتل القوات الأوكرانية من أجلهم ، حتى يصلوا إلى السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من روبوتين.
وتعد قرية روبوتين منطقة استراتيجية لاعتبارين اساسيين أولهما قربها من ميناء بيرديانسك على بحر أزوف ، والتي تبعده بنحو مئة كيلو متر، فضلا عن قربها من مدينة ميليتوبل الاستراتيجية، والتي تبد عنها بــ 85 كيلومتر.
جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.
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