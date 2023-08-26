روميلو لوكاكو يعلن فريقه الجديد وينهى حلم الهلال

أعلن النجم البلجيكي رومليلو لوكاكو لاعب فريق نادي تشيلسي الإنجليزي، الفريق الجديد الذي سيكون ضمن صفوفه في الموسم المقبل، بعد فشل انتقاله لانتر ميلان ورغبته في الرحيل عن تشيلسي.

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لوكاكو ينتقل للدوري الإيطالي

تواجد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في بلجيكا اليوم لمتابعة ابنه في بطولة الشباب صباح اليوم، حيث يلعب أبنه مع شباب نادي أندرلخت البلجيكي، وقال اللاعب في تصريحات لأحد الشبكات البلجيكية أنه سيذهب إلى روما غدًا الأحد لتوقيع العقود.

انتقال لوكاكو لنادي روما سيكون للمرة الثالثة التي يلعب فيها تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما لعب معه من قبل في أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

لعب لوكاكو في الموسم الماضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي معارًا من تشيلسي، لكنه خرج من حسابات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ولم يتمكن من العودة، وبالرغم من أنه كان قريب من الانتقال لنادي يوفنتوس لكن الصفقة فشلت بسبب غضب جمهور النادي الإيطالي.

وكان نادي الهلال السعودي يرغب في ضم اللاعب من تشيلسي لكنه فضل البقاء في اوروبا للموسم المقبل.