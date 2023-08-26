رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم،اليوم، برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على انشاء قسمين علميين أكاديميين جديدين بكلية الهندسة، وهما قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات وقسم هندسة التخطيط والتصميم العمراني، وذلك في ضوء موافقة مجلس جامعة طنطا في مارس الماضي وتوصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالموافقة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن الموافقة جاءت بعد تقديم دراسات دقيقة عن الامكانات المادية والبشرية المتوفرة والعوائد المتوقعة من انتاج خريجين متخصصين بالمجالات الهندسية لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي وتلبية احتياجات الدولة ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2023 وإعداد كوادر مهنية متخصصة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا انه كان حريصا على سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات والموافقات اللازمة لاضافة الاقسام العلمية الاكاديمية الجديدة في اسرع وقت حتى يتسنى قبول الطلاب للدراسة بها من العام الجامعي2024/2025.