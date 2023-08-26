وفاة وإصابة 25 من القوات السورية في تفجير نفق بريف إدلب الجنوبي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت ، بمقتل خمسة من القوات السورية وإصابة 20 آخرين في عملية تفجير لفصيل معارض بريف إدلب الجنوبي.

وقال المرصد السوري ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن "فصيل أنصار التوحيد الجهادي نفذ عملية ضد مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، حيث بدأت العملية بتفجير نفق من قبل أنصار التوحيد تبعه هجوم لمقاتلي الفصيل، واشتباكات عنيفة مع قوات النظام، الأمر الذي أدى لمقتل خمسة من قوات النظام كحصيلة أولية، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود حالات خطيرة بين الجرحى، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.