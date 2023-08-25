سوريا.. الوضع الإنساني مترهل والحكومة في موقف العاجز عن الحل

في أعقاب قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات بنسبة 200%، شهدت شوارع سوريا موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فيما طالب المحتجون السلطات السورية بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية التي ضربت البلاد طيلة سنوات الحرب وتستمر تداعيتها حتى اليوم.

في حين يتحمل السكان العبء الأكبر من العواقب المدمرة لاثني عشر عاما من الحرب، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويبلغ الراتب الشهري لموظفي الخدمة المدينة الرسمية 12 يورو.

وخرجت عشرات المظاهرات في عدة مدن جنوبي سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وتأتي هذه الاحتجاجات رداً على قرار وزارة التجارة الذي اتخذ قبل أيام، برفع الدعم عن الوقود مما أثّر سلباً على معيشة السكّان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عاماً من النزاع. وكان الرئيس السوري قرّر في الوقت عينه مضاعفة رواتب القطاع العام.

لكن المطالب ليست اقتصادية فحسب، إذ يطالب المتظاهرون أيضا بإسقاط النظام ورحيل الرئيس بشار الأسد. تحدث فريق تحرير مراقبون مع أحد سكان السويداء ذات الغالبية الدرزية، حيث بلغت الاحتجاجات ذروتها.

ولم يعد الانتقاد العلني للمسؤولين بسبب الأوضاع المعيشية خافتاً، سواء في تعليقات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاحتجاجات الشعبية التي تركزت خصوصاً في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي البلاد، مع أنباء عن تحركات مماثلة في بعض مدن الساحل.

زمن الخوف انتهى وعهد البعث كذلك

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المترافقة مع "عصيان مدني" في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، جنوبي سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن تلك الاحتجاجات مستمرة تحت شعار "زمن الخوف انتهى وعهد البعث كذلك"، من خلال طرح مطالب شعبية تتركز على "تنحي رأس النظام، بشار الأسد، وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وعودة الحياة إلى طبيعتها، والعيش بكرامة".

وشهد مركز مدينة السويداء وقرى وبلدات سليم والرحا والقريّا وقنوات وسالة وعريقة وداما غربي المحافظة، احتجاجات سلمية، وسط إغلاق طرقات وإشعال إطارات مطاطية، تأكيداً من المحتجين على مطالبهم تحت شعار "لا تخاف مع أهل بلدك وقاف (قف)".

وأقدم محتجون على إحراق لافتة عليها صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد في ساحة تشرين وسط مدينة السويداء.

وجاء حرق صورة الأسد، وسط تزايد حشود المحتجين الذين تقاطروا من مختلف بلدات المحافظة اليوم الأربعاء إلى ساحة السير وسط مدينة السويداء.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا للحظة إحراق صورة الأسد، التي تجمع حولها عدد من المحتجين.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار الواحد، الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.

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