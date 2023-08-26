مشاهدة مباراة إيفرتون وولفرهامبتون  في الشوط الثاني بالدوري الإنجليزي "بث مباشر "

يقدم بوابة الوفد الالكترونية خدمة مشاهدة بث مباشر مباراة إيفرتون و وولفرهامبتون مساء اليوم السبت في المباراة الجارية الآن على جوديسون بارك صمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي، شهد الشوط الأول من الندية والتنافسية بالشوط الأول مما أجعل مما حسم الفريقان التعادل السلبي خلال المباراة .

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بث مباشرة مباراة إيفرتون و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بدون تقطيع بجودة اتش دي بجانب توافر التعليق العربي و الإنجليزي خلال البث الحى.

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ملعب مباراة إيفرتون و وولفرهامبتون خلال اللقاء المرتقب

فتتح ملعب إيفرتون و وولفرهامبتون مساء اليوم السبت" جوديسون بارك" أبوابة لاستضافة المباراة في الدوري الإنجليزي.

معلق مباراة إيفرتون و وولفرهامبتون

علق أحداث المباراة التي تجمع بين إيفرتون و إيفرتون و وولفرهامبتون مساء اليوم السبت يتولي التعليق محمد المبروكي ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .

حراسة المرمى: سا.



الدفاع : سيميدو، كيلمان، داوسن، بوينو.



الوسط : جوميز، ليمينا، نيتو، كونها.



الهجوم : هوانج، سيلف

بينما جاء تشكيل إيفرتون كالآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع :باترسون، برانثوايت، تاركوفيسكي.

الوسط : يونج، إدريسا جي، أونانا، دوكوري، جارنر، دانجوما.

الهجوم: دوبين.

التقي ايفرتون مع ولفرهامبتون عبر تاريخهما في ١٠٤ اجمالا حقق فيها ايفرتون الفوز في ٤٤ مباراة بينما فاز ولفرهامبتون في ٣٧ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٣ مباراة وسجل ايفرتون ١٦٥ هدف بينما سجل الولفز ١٤٧ هدف .

اما عن لقاءات الفريقين بملعب جوديسون بارك فقد التقيا في ٥٢ مباراة فاز ايفرتون في ٢٩ مباراة و تعادل الفريقين في ١١ مباراة و فاز ولفرهامبتون في ١٢ مباراة وسجل ايفرتون في ٩٧ هدف بينما سجل ولفرهامبتون ٥٢ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين ايفرتون و ولفرهامبتون في المسابقات الرسمية :

١١ أغسطس ٢٠١٨ ولفرهامبتون - ايفرتون: ٢ / ٢

٢ فبراير ٢٠١٩ ايفرتون - ولفرهامبتون : ١ / ٣

١ سبتمبر ٢٠١٩ ايفرتون - ولفرهامبتون : ٣ / ٢

١٢ يوليو ٢٠٢٠ ولفرهامبتون - ايفرتون : ٣ / ٠

١٢ يناير ٢٠٢١ ولفرهامبتون - ايفرتون : ١ / ٢

١٩ مايو ٢٠٢١ ايفرتون - ولفرهامبتون : ١ / ٠

١ نوفمبر ٢٠٢١ ولفرهامبتون - ايفرتون : ٢ / ١

١٣ مارس ٢٠٢٢ ايفرتون - ولفرهامبتون : ٠ / ١

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ايفرتون - ولفرهامبتون : ١ / ٢

٢٠ مايو ٢٠٢٣ ولفرهامبتون - ايفرتون : ١ / ١.

رابط بث مباشر مباراة إيفرتون و وولفرهامبتون

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