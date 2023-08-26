الكنائس الأرثوذكسية يختتمون النشاط الصيفي للأطفال.. تفاصيل

أقامت خدمة التربية الكنسية الصباحية بالتعاون مع خدمة الأنبا ابرام بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، اليوم السبت، النشاط الصيفي للأطفال الذي تخلل أربعة كنائس تابعة لإيبارشية أبوقرقاص.



تولت الخدمتان رعاية الأطفال وممارسة كافة الأنشطة الثقافية والروحية والترفيهية، بإشتراك أربعة كنائس بالإيبارشية وهم " كنيسة الملاك ميخائيل بنزلة أسمنت، كنيسة العذراء والانبا بولا عرب، كنيسة مارمرقس بعزبة فانوس، كنيسة مارجرجس بعزبة يعقوب بباوي".



واختتم الحفل بتقديم هدايا للأطفال المشتركين في هذا الحفل، الذي جاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها.



جاء هذا الحفل بعد أيام من احتفالية الكنائس المصرية بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة زفة العذراء.



تعتبر "الزفة الروحية في عيد العذراء" إحدى مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة ويترأس الموكب كبار الكهنة أو أسقف الإيبارشية وتمر الزفة في جنابات الكنيسة حاملين أيقونات للعذراء ومرنمين لسيرتها بكلمات وألحان قبطية.