يفضل الكبار والصغار تناول البيتزا لمذاقها الشهي ومكوناتها المختلفة الغنية بالعديد من الفوائد التي تعود بالنفع للجسم.

وتأتي البيتزا في مقدمة المخبوزات الذكية التي يسهل تحضيرها في المنزل بمختلف المكونات.

يحتوي المشروم على فوائد عديدة أبرزها انه أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا.

الفطر مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك، إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا. أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك.

يعد الفطر الطازج من أصناف الخضار المنوعة والمختلفة والتي تُضاف لوصفات البيتزا، وله مذاق ساحر ومذهل، جربي وصفتنا مع جبنة الموزاريلا الغنية وتمتعي بألذ المخبوزات على سفرة الغداء، وبخطوات بسيطة حضري بيتزا المشروم والجبنة واسعدي أفراد أسرتك.

المقادير

- لتحضير العجينة :

طحين : 7 اكواب (أبيض)

الخميرة الفورية : مغلف

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

ماء دافئ : حسب الحاجة (للعجن)

- لتحضير الحشوة :

الفطر : كوب (مقطع)

الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع)

الذرة : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

طريقة التحضير

ضعي القليل من الماء الدافئ والخميرة والسكر في كوب وحركي الخليط جيداً، ثم اتركيه لحوالي 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء عميق ضعي الطحين، واصنعي فجوة في المنتصف، واسكبي فيها مزيج الخميرة، ثم رشي الملح على أطراف الطحين وليس فوق الخميرة .

قلبي المكونات حتى تمتزج، ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجياً مع العجن بيديكِ جيداً حتى تحصلي على عجينة قطنية، ثم غطيها واتركيها جانباً حتى تختمر.

في وعاء ضعي معجون الطماطم مع القليل من الماء واخلطي جيداً، ثم أضيفي رشة ملح، والأوريغانو، والفلفل الأسود، والثوم البودرة، وحركي حتى يمتزج الصوص تماماً.

ادهني صينية فرن بالزيت ومدّي بها العجينة، ثم أحدثي عدة ثقوب فيها باستخدام شوكة حتى لا تنتفخ .

وزعي الصوص فوق العجينة بالتساوي.

وزعي برش جبن الموزاريلا، والفطر، والفلفل الأخضر، وشرائح الزيتون، والذرة، والقليل من برش الجبن على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية البيتزا إلى الفرن حتى تنضج ، ثم قدميها ساخنة.