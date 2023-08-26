السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا..هجوم إلكتروني يستهدف شبكة السكك الحديد وتوقف طارئ للقطارات

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني

أفادت وكالة الأنباء البولندية الحكومية، اليوم السبت، أن جهاز الأمن الداخلي يحقق في هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديدية في البلاد تسبب في تعطيل حركة القطارات الليلة الماضية، متهمة روسيا بوقوفها وراء هذا الهجوم السيبراني

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وقال نائب منسق الخدمات الخاصة، ستانيسواف زارين، إن جهاز الأمن الداخلي والشرطة يحققان في استخدام غير مصرح به لنظام إدارة حركة القطارات.

 

وأوضحت الوكالة البولندية ، أن متسللين استخدموا ترددات السكك الحديدية لإرسال إشارة أدت إلى توقف طارئ للقطارات في شمال غرب بولندا مما تسبب في حالات التأخير.

 

وقال زارين، إنه جرى التعامل مع الواقعة بجدية بعد المحاولات الروسية الأخيرة لزعزعة استقرار بولندا.

 

وأضاف المسؤول البولندي"مثل هذه المحاولات تنفذها روسيا الاتحادية بالتعاون مع بيلاروس، ولهذا السبب أيضاً فإننا لا نقلل من شأن أي إشارات تصل إلى جهاز الأمن الداخلي.

 

في الوقت نفسه تحقق الشركة المشغلة للسكك الحديدية في حادث خروج قطارين عن مسارهما واصطدام قطارين آخرين يوم الخميس. ولم يصب أحد في الواقعتين.

وقال زارين إنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى ارتباط حادثي الخميس بالهجوم الإلكتروني.

 

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