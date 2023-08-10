بولندا تعزز إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا

أكد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عزم بولندا إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا، فيما تزعم السلطات البولندية، أن الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية أثارتها سلطات بيلاروسيا وروسيا من أجل زعزعة استقرار الوضع على الجانب الشرقي من حلف "الناتو".

وقال بلاشتشاك في مقابلة مع الإذاعة البولندية، اليوم الخميس: "سيكون هناك حوالي 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف منهم سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر، و6 آلاف سيتواجدون في المنطقة".

ووفقا للوزير البولندي، يتطور الجيش بولندا بنشاط ويتسلح بمعدات عسكرية حديثة، مضيفا "في غضون عامين، سنملك أقوى جيش في أوروبا"، مشددا على أن عدد القوات المسلحة البولندية يبلغ حاليا 170 ألف جندي.

يذكر أن بولندا قررت زيادة تعزيز وجودها العسكري على حدود بولندا وبيلاروسيا عقب انتقال قوات "فاجنر" إلى بيلاروسيا، وحادثة الانتهاك المزعوم للحدود الجوية البولندية من قبل مروحيتين عسكريتين بيلاروسيتين.

ويذكر أن السبب الرئيسي لقيام السلطات البولندية بتعزيز حدودها مع بيلاروسيا هو مخاوفها من اندلاع موجة جديدة من الهجرة التي تستمر منذ خريف عام 2021.

انتهاكات لحدود بولندا

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية.

كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، مما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".

بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.

وشيدت بولندا سياجا على الحدود مع بيلاروسيا مزودا بنظام الحماية الإلكترونية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهر مقاتلون تابعون لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بالقرب من الحدود، وهو تطور قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إنه يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

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