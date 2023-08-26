الأقباط يجتمعون في إيبارشية المنيا الخميس المقبل

تستقبل مطرانية المنيا وتوابعها، الخميس، الأقباط الأرثوذكس فعاليات الاجتماع العام بمقرها بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يترأس اللقاء نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، ويلقي العظة الروحية حول مبادئ العقيدة الأرثوذكسية المعاني والمفاهيم المسيحية الصحيحة عقب أداء القداس الإلهي والطقوس الأرثوذكسية خلال هذه اللقاءات الرعوية.



احتفلت الكنائس المصرية صباح الثلاثاء الماضي، احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة زفة العذراء.



تعتبر "الزفة الروحية في عيد العذراء" إحدى مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة ويترأس الموكب كبار الكهنة أو أسقف الإيبارشية وتمر الزفة في جنابات الكنيسة حاملين أيقونات للعذراء ومرنمين لسيرتها بكلمات وألحان قبطية.



وخلال هذه الفترة امتنع الأقباط خلال الصوم عن تناول اللحوم مكتفين بالأسماك والأطعمة النباتية والزيوت فقط، وهناك أسر تفضل الامتنع عن المأكولات البحرية وتكتفي بوجبات تاريخية موروثة عن السابقين وهى "الشلولو والدقة".



خصصت الكنيسة هذا الصوم بإسم "العذراء"، تقدير لمحبة الأقباط السيدة البتول أم النور، وفق ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء" في الكنيسة، واعتبرتها أيقونة للصبر التي تمثل ماعانت منه طوال سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به.