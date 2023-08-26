تفاصيل اللقاء الروحي المقبل بكنيسة مارجرجس في سوهاج

تستضيف كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الأحد، الفعاليات الروحية الأسبوعية بمقرها بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



يقام قداسان خلال اللقاء وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس ينتهى الأول في تمام الثامنة صباحًا، ثم تستكمل الكنيسة اللقاء الثاني بعد مرور نصف ساعة يختتم الساعة الحادية عشر ظهرًا.



احتفلت الكنائس القبطية بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا.



يذكر التاريخ الكنسي السبب وراء هذا الصوم وينسبه إلى رؤية القديس توما الرسول حين عاد من مهمته في تكريز المسيحية بالهند فلم يعثر على جثمان والدة المسيح حيث دفنت كما نص في الكتب التاريخية المسيحية، وإنه حين رأى جسدها يصعد إلى السماء بشر قومها كرسوا تاريخ 16 مسرى – بحسب التقويم القبطي-وتخصيص هذا اليوم للاحتفال بعيد العذراء الذي يعكس مدى خصوصيتها لدى الأقباط قدر المحبة لشخصية السيدة البتول والدة المسيح.