الأنبا أرسانيوس يفتتح مركز البابا اثناسيوس الرسولي.. تفاصيل

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افتتح نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بالوادي الجديد وتوابعها، مركز البابا اثناسيوس الرسولي التابع للمطرانية لرعاية خدام و فئات الشعب من الشباب و الكبار و على مدار يومين.



استهل الافتتاح وفق المراسم المعتادة لأنشطة الكنيسة القبطية، بحضور القمص بولا عطية وكيل الكلية الأكليريكية اللاهوتية بالفيوم ونائب رئيس قسم العلوم اللاهوتية بمعهد الدراسات القبطية.



بأفتتاح مركز البابا اثناسيوس الرسولى للدراسات المتخصصة بالأيبارشية القى وكيل الإكليريكية محاضرات حول "عقيدة الثالوث" و"انبثاق الروح القدس".



جاءت هذه الفعاليات بعدما احتفلت الإيبارشية بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم، عقب فترة الصوم التي استغرقت 15 يومًا احياءً لذكرى ما شاهده القديس توما الرسول حين عاد من الهند التي كانت موضع كرازته ونشر المسيحية فيها، لم يجد جسدها حيث دفنت وظل يبحث عنها حتى رأها تصعد فطمئن قومها ونذروا 16 مسرى حسب التقويم القبطي للاحتفال بهذه الذكرى.