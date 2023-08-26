تعليم الوادي الجديد: استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، يقوم المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالمحافظة، بتنفيذ فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي في المديرية.

تشمل هذه الفعاليات إقامة ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين في مجالات مختلفة في جميع الإدارات التعليمية، وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن خطة العمل خلال الأسبوع الماضي شملت عدة مواضيع مهمة مثل "كيف تخطط لمستقبلك" و"الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه" و"التدريب على برنامج Word" و"وقاية وأمان صفحات التواصل" و"البحث عبر الإنترنت" و"فن التصوير الفوتوغرافي" و"إعداد ممثل".

من خلال هذه الورش التدريبية، يهدف المسؤولون في المحافظة إلى توسيع آفاق الطلاب الموهوبين وتطوير قدراتهم في مجالات متنوعة، مما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم ورؤيتهم للمستقبل.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الوزارة والمحافظة لتعزيز التعليم والتعلم بطرق مبتكرة وتفاعلية، وتشجيع الموهوبين على استكشاف وتطوير مهاراتهم الفردية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة الصيفية الجديدة هي فرصة ممتازة للطلاب للاستفادة من الإجازة الصيفية وقضاء وقتهم في نشاطات تعليمية مفيدة، تعزز قدراتهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية في المستقبل.

تعد تنفيذ هذه الفعاليات بحضور كبار المسؤولين التعليميين إشارة قوية للاتزام الحكومة بتطوير التعليم واستثمار المواهب الشابة في مصر، وتعكس أيضًا الدعم الكامل من الإدارة المحلية لهذه الجهود التعليمية الرامية إلى تحقيق تحسين واضح في مستوى التعليم في المحافظة.

تعليم الوادى الجديد استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

تعليم الوادى الجديد استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

تعليم الوادى الجديد استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

تعليم الوادى الجديد استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين