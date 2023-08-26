سقوط 15 عمود إنارة وبرج متوسط الجهد بالوادي الجديد

بسبب سوء الطقس..

أدى سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة إلى سقوط 15 عمود إنارة وبرج نقل جهد متوسط في محافظة الوادي الجديد في الداخلة خلال الـ 48 ساعة الماضية

أكد المهندس ياسر محمود، رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد، في تصريحاته أنه تم تسجيل سقوط عمود كهربائي في المنطقة الغربية للمهوب و15 عمود إنارة في قرى الداخلة. أشار إلى أن قطاع كهرباء الوادي الجديد استجاب بشكل فوري وقام بالضغط على الهندسة والشبكة للتدخل وتصليح الضرر.

تم استبدال عشرة أعمدة من بين المتضررة، وتستمر أعمال التصليح والاستبدال للأعمدة المتبقية. تم وضع خطة كهرباء بديلة لضمان استمرارية تدفق الكهرباء إلى جميع المناطق السكنية في المحافظة، والتركيز على تشغيل الكهرباء بانتظام في المناطق السكنية والخدمية باعتبارها أولوية قصوى، مع مراعاة ظروف المواطنين.

وأشار محمود أيضًا إلى حريق اندلع في قرية هنداو بدائرة الداخلة، نتيجة سقوط عمود إنارة على كابلات نقل الكهرباء. تسبب هذا الحادث في نشوب شرارة في أطراف المحول بصوت قوي، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن المحولة قد تعرضت للانفجار.

وأوضح محمود أن هذا الصوت كان ناتجًا عن سقوط العمود، بالإضافة إلى صوت تماس كهربائي في أطراف المحولة، والذي يعرف باسم "التماس الكهربائي"، وهو ما أدى إلى نشوب الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الصيانة والتصليح تعمل على قدم وساق للتعامل مع الأضرار التي وقعت نتيجة العواصف الترابية الشديدة وسوء الأحوال الجوية. تأمل السلطات المحلية في استعادة الوضع الطبيعي وإعادة تأهيل البنى التحتية التالفة في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن السكان من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي