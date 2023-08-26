وزير العمل يُطلق حملة لإعلاء قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر

أطلق وزير العمل حسن شحاتة حملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ،ووجه إدارة الإعلام بالوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة،وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كافة الشركاء الإجتماعيين.

جاء ذلك خلال إفتتاح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل الدولية"،والتي يُشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية،ووكالات أنباء.

وقال الوزير :"إنه ليُشرفني اليوم ،أن أُعلن عن تنفيذ واحد من أبرز تكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي،ونُطلق معاً حملة قومية،وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،ونُسَخِر لتلك الحملة كل إمكانيات الوزارة،

كما نوجه إدارة الإعلام بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ،بتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بإمكانيات وبرامج وزارة العمل بشأن تدريب الشباب مجاناً،على مِهن يحتاجها سوق العمل،والخدمات التي تقدمها الدولة للشباب بمساعدتهم لإقامة مشروعات صغيرة،وبروتوكولات التعاون التي تنظمها "الوزارة" مع شركاء التنمية في هذا المجال".

..ووجه الوزيرمديريات العمل بالمحافظات أيضا ً بتنظيم حملات وندوات توعية تنسيقاً مع كافة الشركاء الإجتماعيين،لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر،وتعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة .

في هذا الشأن ،وكذلك ندوات مماثلة في مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل ،وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات،وتضمين برامج التدريب المهني لخطة 2023-2024،لقاءات ومساحات نقاش مع المتدريبين لتوعيتهم بثقافة العمل الحر.