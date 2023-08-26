وزير العمل: بيئة عمل آمنة وصحية أبرز ملامح الجمهورية الجديدة

وقال وزير العمل حسن شحاتة، خلال مبادرة " سلامتك تهمنا " بمشاركة 32 منشآة بمحافظة جنوب سيناء، إن التوعية بالحقوق والوجبات هدف من أهداف الوزارة، فهناك توجيه مستمر إلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكافة مديريات العمل بالمحافظات، بنشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي ُيرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والتي من ضمن مبادئها بيئة عمل نظيفة وأمنة...

وإن الوزارة مستمرة في سياساتها للتطوير والتعاون والحوار الإجتماعي مع كافة الشركاء من أجل نشر هذه المبادرة لخلق بيئة عمل أمنة،وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث ، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمي يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة .."

وأوضح :إن إستراتيجية الوزارة على مبدأ أن " المسئولية تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية" ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها واضرار إفتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الإلتزام بها.. فقد حرصت الوزارة على إعداد نظام "التفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتنفيذه على مراحل،بهدف حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظات للمزيد من إحكام الرقابة وتطبيق القانون