خطوات تقليل الاغتراب للثانوية العامة.. الإثنين آخر موعد
تقليل الاغتراب.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور عبر محرك البحث" جوجل"، عن خطوات تقليل الاغتراب للمرحلة الاولى والثانية، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الاقرب من محل سكنه.
موعد انتهاء تقليل الاغتراب
ووفقًا لما أعلنه مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن آخر موعد لتقيل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري.
وبعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعلان عن نتائج تقليل الاغتراب، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 م.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقليل الاغتراب:
الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط
https://tansik.digital.gov.eg/application/default.aspx
اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023
اختيار برنامج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية
كتابة رقم الجلوس والرقم السري
اختيار بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر
اختيار الكلية
ضوابط تقليل الاغتراب
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع في تنسيق الجامعات 2023.
التحويل غير المناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023.
التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط في تنسيق الجامعات 2023.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها في تنسيق الجامعات 2023 (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.