حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد غلق باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمس الخميس عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب الذين تم ترشيحهم في تنسيق الجامعات 2023 والراغبين في تقليل الاغتراب بسرعة التقدم قبل غلق الباب.

ويستمر باب التقديم في تنقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 إلكترونيًا حتى يوم الإثنين 28 أغسطس 2023.

ويمكن التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن (اضغط هنا).

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات

يفتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات 2023 في كليـة ما خارج أو داخـل منطقتـه الجغرافيـة (أ)، بالتقـدم للتحويـل إلى كليـة غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى:

١. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

٢. استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

وفيما يتعلق بقواعد تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات 2023 في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

خطوات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

١. ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).



٢. اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

٣. اختر برنامج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

٤. اكتب رقم الجلوس والرقم السري.

٥. اختر بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ثم اختر الكلية.