الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة اليوم على أغلب محافظات الجمهورية.

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وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية" أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري

وتابعت: “اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار وخاصة في فترة الظهيرة، أما خلال فترة الليل تسود أجواء صيفية معتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية”.

حركة الرياح خلال فترة المساء

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء، والذ يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.