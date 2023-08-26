ننشر توصيات مؤتمر أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بالبحيرة

أعلن المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى ، الذى نظمته مديرية الصحة بالبحيره - مستشفى كفر الدوار العام - بقاعة الماسة بدمنهور، عن عدة توصيات هامة تفيد مرضى الكبد والجهاز الهضمى منها :-

١- عَقْد المؤتمر سنويًا لمواكبة الجديد فى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى، والمناظير، مع أساتذة كليات الطب بجامعات مصر المختلفة .

٢- الكشف الدورى والمتابعة بالتحاليل والأشعة لمن أصيبوا من قبل بفيروس C وتم علاجهم ، للإكتشاف المبكر لأورام الكبد ، وعلاجها بالأدوية والتدخلات الجراحية والإشعاعية الجديدة .

٣- علاج الكبد الدهني بالأدوية الحديثة ، قبل وصوله لمرحلة التليف مع التوصية بمتابعة المريض بصفة دورية .

٤- متابعة المريض المصاب بفيروس B ، وعلاجه بالأدوية الحديثة قليلة المضاعفات .

٥- عمل المناظير التشخيصية والعلاجية لمرضى الكبد للإكتشاف المبكر عن مضاعفات تليف الكبد من دوالى المرئ والمعده، وايضا عمل المنظار القولوني فى حالة شكوى المريض، مع أخذ عينات من القولون لإكتشاف القولون المتقرح وعلاجه بالأدوية الحديثة ، مع المتابعة المستمرة للمريض .

٦ - تدريب الأطباء على مناظير الجهاز الهضمي الحديثة، لما لها من أهمية نحو الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي ، مما يتيح سهولة التعامل معها، والتخلص منها قبل التحول لأورام خبيثه، ويجب تدريب الأطباء للإستفاده منها ، وتحسين ادائهم التشخيصي مما يساهم في استئصال الورم مبكرا .

٧- التوصية بزراعة الكبد فى بعض الحالات المرضية، والتى كانت من قبل غير قابلة لزراعة الكبد، بعد التطور والتقدم فى عمليات زراعة الكبد .

٨ - بالنسبة لموضوع جرثومة المعده، أكثر الحالات عُرضه للإصابة، مرضى القلب والروماتيزم، والعلاج يعتمد على مضادات الحموضه، ويحتاج مضادات حيويه لمدة لاتقل عن ١٤ يوم .

٩ - المبادرات الرئاسية المختلفة لها دور كبير فى لإكتشاف المبكر للأورام السرطانية، واكتشاف الحالات المرضيه مبكرًا، وتثمين عمل هذه المبادرات، وتثمين حملة ١٠٠ يوم صحة .

وجاء هذا المؤتمر الذى أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، وبرئاسة الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتورأحمد خليفة استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي .

وبحضور كبير من االضيوف ومن العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية، وتم فيه مناقشة كل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي، من خلال المحاضرين من أساتذة الجامعات المختلفة.