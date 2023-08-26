أستاذ مناخ: العالم يشهد تطرف واضح من قبل الظواهر المناخية (فيديو)

قال علي قطب، أستاذ المناخ، إن العالم يشهد تطرف واضح من قبل الظواهر المناخية، ومن المتوقع أن يعاني الإنسان خلال الأجيال القادمة، نتيجة دمار الموارد الطبيعية.

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تغير المناخ قضية كبيرة تهم البشر

وأضاف “ قطب” خلال مداخله هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن تغير المناخ قضية كبيرة تهم البشر كله، فهي تؤثر على كافة مناحي الحياة، وما يحدث في أمريكا والصين من فيضانات وحرائق، بسبب التعنت الصناعي وإهمال المحافظة على البيئة.

الاعتماد على الطرق الصديقة للبيئة

وتابع أستاذ المناخ، أنه يجب أن نحافظ على تلك الموارد، والاعتماد على الطرق الصديقة للبيئة، مشددًا على أهمية التزام الدول الصناعية بمتطلبات مؤتمر المناخ.