محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات قومي المرأة في التصدي لختان الإناث

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنظيم الحملات وعقد اللقاءات وورش العمل لتوعية السيدات والرجال بالظواهر السلبية ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي وسليم.

أكد محافظ الشرقية، أن ديننا الحنيف كرم المرأة و رفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع مشدداً على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى والعزب والنجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة، مؤكداً أهمية دور الرائدات الريفيات بالتنسيق مع "الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدني" لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة و المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرره فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه تصديًا لظاهره ختان الإناث وفي إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تنفيذ عدد 4 ورش عمل بمحافظة الشرقية خلال شهر أغسطس الجارى بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالزقازيق، استهدفت عدد (145) من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بقري حياة كريمة وخارجها بمشاركة مدربين من مديرية أوقاف الشرقية والكنيسة المصرية ومدربي مهارات الاتصال.

وأضافت مقررة الفرع المجلس القومي للمرأة أن ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصية لجنة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الاناث، وكذلك تدريبهم علي رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من رجال الدين من (الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية) على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن والعمل على تمكينهن إقتصادياً وإجتماعياً لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها ، مؤكداً أن المرأة ستظل شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء و تنمية المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، قيام الفرع بتنفيذ حملة طرق الأبواب تحت شعار"بلدي أمانة" بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة وقرى "حياة كريمة" بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية، ومحاولة البعض إستغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال بـ 29 قرية بمراكز "الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر"، بالإضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياه المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى "الجوسق – الزنكلون – البيروم" بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس.