"الرياضة..الجمهورية الجديدة" شعار ماراثون الدراجات في المنوفية

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الماراثون الرياضى للدراجات الهوائية بمدينة شبين الكوم تحت شعار " الرياضة .. الجمهورية الجديدة " من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة مرورًا بكوبري مبارك وشارع جمال عبدالناصر وصولًا إلى كلية الهندسة انتهاءً بمقر مديرية الشباب والرياضة.

وشارك في الماراثون، 250 شابًا وفتاة لمسافة حوالي 6 كم.

أناب صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، لحضور الماراثون الرياضى للدراجات الهوائية، والتى تنظمها جمعية الهلال الأحمر وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت شعار " الرياضة .. الجمهورية الجديدة "، بحضور محمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، وحسن بدر، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، والدكتور محمد سلامة، وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة .

ونقل السكرتير العام للمحافظة تحيات وتقدير محافظ المنوفية لكافة الحضور والمشاركين فى الماراثون الرياضي، مؤكدًا على دعم المحافظ لقطاع الشباب والرياضة وحرصه على توفير كافة سبل الرعاية الشاملة للرياضيين والموهوبين فى كافة الأنشطة الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

فيما ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدور الرائد لمحافظ المنوفية ودعمه لكافة أنشطة الجمعية من أجل خدمة وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن تنظيم الماراثون الرياضى يأتى فى إطار حرص واهتمام الدولة بالرياضة وتشجيع الشباب والنشء للمشاركة فى العديد من الفعاليات الرياضية والتي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وبناء الإنسان المصري كونه أحد المحاور الرئيسة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى التعاون والتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات الأهلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة وتنمية مهارات وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم الإبداعية كونهم أمل الغد وثروة مصر.