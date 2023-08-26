وزير الرياضة يُهنئ بعثة منتخب مصر للستريت وورك أوت لتحقيقه 3 ميداليات ذهبية

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر لستريت وورك أوت لتحقيقه ٣ ميداليات ذهبية حتى الآن في بطولة العالم المقامة حاليًا في لاتفيا.

حقق اللاعب أحمد حلمي المركز الأول على العالم في فئة الfreestyle وزن متوسط، وحقق اللاعب حسن بدران المركز الأول على العالم في فئة الstrength وزن متوسط، كما حقق اللاعب أحمد عصام المركز الأول على العالم فئة الfreestyle فوق ال٣٠ سنة.



أكد الدكتور أشرف صبحي متابعته المستمرة لكافة منافسات المنتخبات الوطنية على مختلف الأصعدة القارية والعالمية، وتحفيزهم بشكل دائم لمواصلة الإنجازات التاريخية التى يحققونها بالبطولة، وإضافة مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.



أشار الوزير إلى الدعم الدائم الذى تقدمه الوزارة للاعبى المنتخب الوطنى للإستريت وورك أوت، والتعاون مع الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل كبير على مستوى الجمهورية، واكتشاف الموهوبين، وضمهم إلى عناصر المنتخب، مطالبًا باقي البعثة بمواصلة الإنجازات.



ووجه إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على ما حققه أبطال المنتخب الوطني في بطولة العالم، واهتمامه بالرياضات الفردية بشكل عام ورياضات الشارع بوجه خاص، ما ساهم في انتشار اللعبة على مستوى الممارسة لتتواصل الإنجازات الرياضية التي تتحقق في الفترة الأخيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



كما هنأ قرطام لاعبيه بالنتائج التي حققوها ووعدهم بمكافآت مجزية لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم مصر في المحافل العالمية.



