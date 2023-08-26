توقعات بتحول العاصفة "فرانكلين" إلى إعصار

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، في أحدث إشعار له، إن العاصفة المدارية "فرانكلين" التي تقع على بعد 1110 كيلومترات تقريبًا، جنوبي برمودا، اشتدت قوتها، وذلك حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ومقرها ميامي، زيادة قوة "فرانكلين" بشكل كبير، يومي الأحد والاثنين، وأنها ستتحول بعد ذلك إلى إعصار.

تتجه العاصفة نحو الشمال

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المرجح أن تتجه العاصفة نحو الشمال، اليوم السبت.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تستعد لإعصار هيلاري المدمر، الذي يضرب البلاد في غضون أسبوع، وهو الأسوأ منذ 84 عامًا.

إعصار هيلاري المدمر:

يهدد أمريكا، كابوس سان لوكاس، شمال غرب المكسيك، قبل وصول الإعصار هيلاري، الذي تستعد له المنطقة والمصنف من الفئة الرابعة، وسط تحذيرات من فيضانات كارثية محتملة، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة.

وتواجه أمريكا ظروف جوية صعبة تستمر حتى الأحد المقبل، تصل حتى جنوب ولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا، إن إعصار هيلاري سيضرب بقوة عاصفة مدارية لم تشهدها المنطقة منذ عام 1939.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: الأسوأ منذ 84 عامًا.. إعصار مدمر يحدث لمرة واحدة في العمر يضرب أميركا في غضون أسبوع.