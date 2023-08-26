باريس سان جيرمان في مهمة تجنب رقم سلبي منذ 11 عامًا أمام لانس الليلة

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمهمة صعبة مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره لانس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان يسعي لتحقيق إنتصاره الأول بالدوري الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق فوزه الأول بمسابقة الدووري الفرنسي بالموسم الجديد.

حيث فشل الفريق الباريسي في تحقيق الفوز بأول جولتين من الدوري بعدما تعادل سلبيًا في افتتاح مبارياته بالدوري أمام لوريان، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام تولوز، ليحصد نقطتين من مباراتين.

علي الجانب الأخر تعثر أيضًا فريق لانس في أول مباراتين بعدما لم يحصد سوي نقطة واحدة فقط من خلال التعادل فى مباراة وخسارة أخرى.

ويبحث فريق باريس سان جيرمان عن تجنب رقم سلبي في لقاء اليوم وهو فشله في تحقيق أي فوز خلال المراحل الثلاث الأولى من الموسم لأول مرة منذ 11 عاماً.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس بث مباشر هي beIN Sports 1 Premium، والتي أسندت مهمة التعليق على اللقاء لـ حسن العيدورس.

إصابات مؤثرة في صفوف باريس سان جيرمان

في سياق متصل أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إصابة مهاجمه قبل مواجهة لانس، اليوم السبت، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي.

وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي إصابة راموس، بإجهاد عضلي، مما حرمه من المشاركة في المران الجماعي.

وكشف بيان باريس سان جيرمان أن راموس تدرب بشكل منفرد، ولم يحسم مدى جاهزيته لخوض المباراة أو مدة تعافيه.

كما أعلن نادي باريس سان جيرمان قائمة إصابات الفريق والتي تشهد تواجد كل من خوان بيرنات، لي كانج إن، برسنيل كيمبيمبي، نوردي موكيلي ونونو مينديس.