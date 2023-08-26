موعد بداية الدراسة في الجامعات 2023

موعد بداية الدراسة فى الجامعات 2023… يبحث الكثيرين عن موعد بداية الدراسة فى الجامعات 2023، الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 - 2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 - 2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث ينتهي الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، حيث تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

و ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات 2024 خلال شهر يونيو 2024، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول لعام 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بالإضافة لجدول الامتحانات للكليات والمعاهد لكل فصل دراسي وموعدها وفقا لطبيعة الدراسة فيها، وستعلن جدول الامتحانات قبل بدايتها بوقت كافٍ، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المطروحه من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، حيث تبدأ إجازة منتصف العام 2023 - 2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.