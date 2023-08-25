تصعيد ٤ فرق بجامعة سوهاج في تصفيات المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات

أعلنت جامعة سوهاج تصعيد ٤ فرق من طلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة خلال مشاركتهم فى التصفيات النهائية بالمسابقة المصرية للبرمجة على مستوى الجامعات، والتى أقيمت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتأهيلهم لتمثيل مصر فى المسابقة الإقليمية العربية للبرمجة ACPC، والتى ستقام فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مهنئاََ الطلاب الفائزين على تميزهم وتفوقهم، موجهاً شكر خاص للفريق الأول لحصول على المركز العاشر والميدالية البرونزية على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية تلك المسابقة فى تعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم وإمكانياتهم الإبداعية خاصة فى مجال البرمجة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رعاية المبتكرين منهم ودعم مواهبهم فى كافة النواحي التى تخدم التنمية وخطة البحث العلمي بمصر.

وقال الدكتور النميري علام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن المسابقة شارك بها ٢٠٠٠ فريق من أكثر من ٦٠ جامعة حكومية وأهلية وخاصة على مستوى الجمهورية، وتم تصفيتهم إلى ٢٤٠ فريق فى نهائي المسابقة، مضيفاً أنه تم تصعيد ٥٠ فريق لتمثيل مصر فى المسابقة الإقليمية العربية للبرمجة ACPC والتى ستقام فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، والتي سوف يتأهل منها الفرق الأوائل للمشاركة فى المسابقة العالمية الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة شرين خلف المدرس المساعد بالكلية والمشرف على الوفد، أن الفرق الأربعة التى تم تصعيدها تضم كلا من فريق Trie...catch وهم أحمد علاء الدين عبدالسميع، أنس ماجد أحمد سيد، عبدالرحمن صابر عبدالعظيم، كما يتكون الفريق الطلابي So3ouD_EgBARI من، عبد العظيم أحمد عبد العظيم، أسامة رأفت صومائيل عطا، إسراء عبدالجابر على محمود، أما الفريق الثالث فهو Tree-Miserables ويضم الطلاب، جورج مجدى أسعد زكى، عمر عبدالعزيز أحمد محمد، كريم عبدالرحمن محمد أمين، وأخيراً فريق Fun Time Error !! ويتكون من الطلاب

أحمد الأمير محمد محمد، أحمد أشرف فتحى محمد، محمد أيمن حسن السيد