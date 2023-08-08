خطوات تجديد جواز السفر للمصريين يالخارج في 4 ساعات فقط

يتساءل الكثير من المصريين في الخارج عن كيفية تجديد حواز سفرهم من خلال القنصليات والسفارات المصرية.

وفي هذا الصدد، قال العقيد دكتور محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، إن جواز السفر من الممكن إصداره في نفس اليوم بعد 4 ساعات من تاريخ التقديم عليه، من المنافذ المحدثة داخل مصر، حيث شهدت الإدارة تحديثات هامة وتطوير الموقع والآليات عقب نقلها للمقر الجديد بالعباسية.

وأضاف مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، أن السفارة أو القنصلية تستقبل بيانات المواطن في الخارج، والأوراق الخاصة بإصدار جواز السفر، وترسل إلينا، ليتم طباعة الجواز وإرساله لوزارة الخارجية بعد 24 ساعة، ليتم إرساله للخارج، مؤكدًا ان جواز السفر وثيقة رسمية هامة لا يمكن اصدارها في الخارج الا من خلال وزارة الخارجية ، وهو ما يتم من جهود تعاون مستدامة.

وقد أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية لخدمة أبنائنا المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات القنصلية والتجنيد وكذلك الأحوال المدنية، والسعي دائما لتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة تناسب مواطنينا بالخارج وتسهل عليهم.

وأكدت الوزيرة على حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم المصريين في الخارج، وتلبية مطالبهم على كافة الأصعدة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكافة الجهات المعنية في الدولة.