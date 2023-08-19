عاجل
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود الحملة عليه شديدة .. أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء (فيديو) نصر أبو الحسن رئيسًا .. تفاصيل نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من نادي الزمالك
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

للمصريين بالسعودية.. خطوات تحديث معلومات جواز السفر عبر منصة أبشر ( انفوجراف)

تجديد جواز السفر
تجديد جواز السفر عبر أبشر

 

نوهت المملكة العربية السعودية، المقيمين بها والوافدين عن طريقة تحديث بيانات جواز السفر عبر منصة ابشر إلكترونيا.

وتقدم منصة أبشر خدمات كثيرة ومتنوعة لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، دون عناء أو سفر، ونقدم لكم في التقرير التالي خطوات تحديث جواز السفر من خلال تلك المنصة.


وكانت النيابة العامة السعودية، قد أكدت على أهمية إلتزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية ، من بينها عدم نزول أرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو إرتكاب أي سلوك مخالف.

 

وأهاب المسؤولين أبناء الجالية المصرية المقيمين بالممكلة ممن يحضرون مباريات الدوري السعودي لكرة القدم بالملاعب المختلفة في ملاعب المملكة المختلفة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، حيث أن بدأ منذ أيام وهو الآن في أسبوعه الثاني .
 

مواد متعلقة

تيسيرات للمصريين بالخارج.. حصاد وزارة الهجرة في أسبوع ( انفوجراف)

النيابة العامة السعودية تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات

مطالبات بتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان.. ووزيرة الهجرة ترد

مطالبات بفتح التسجيل على مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. والهجرة تجيب: الأمر ليس سهلا

فيديو.. تفاصيل وثيقة المعاش الدولارية للمصريين بالخارج

سها جندي: المواطن المصري بالخارج مسؤولية وزارة الهجرة الرئيسية

وزيرة الهجرة تدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة في المعسكر القادم.. رابط التسجيل

مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".. تفاصيل