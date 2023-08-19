للمصريين بالسعودية.. خطوات تحديث معلومات جواز السفر عبر منصة أبشر ( انفوجراف)

نوهت المملكة العربية السعودية، المقيمين بها والوافدين عن طريقة تحديث بيانات جواز السفر عبر منصة ابشر إلكترونيا.

وتقدم منصة أبشر خدمات كثيرة ومتنوعة لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، دون عناء أو سفر، ونقدم لكم في التقرير التالي خطوات تحديث جواز السفر من خلال تلك المنصة.



وكانت النيابة العامة السعودية، قد أكدت على أهمية إلتزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية ، من بينها عدم نزول أرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو إرتكاب أي سلوك مخالف.

وأهاب المسؤولين أبناء الجالية المصرية المقيمين بالممكلة ممن يحضرون مباريات الدوري السعودي لكرة القدم بالملاعب المختلفة في ملاعب المملكة المختلفة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، حيث أن بدأ منذ أيام وهو الآن في أسبوعه الثاني .

