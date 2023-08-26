طقس المنيا.. شديد الحرارة نهارًا والصغرى 24 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، طقس شديد الحرارة رطب طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 24 درجة بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، فإنه يسود اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وأنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق ، مما يقلل الإحساس بإرتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والمحسوسة 47 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 24 درجة .