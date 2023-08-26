بطولة العالم للسلة.. نجم اليوم : جيلجيوس الكسندر ( كندا )

في مواجهة من العيار الثقيل في أولى ايام بطولة العالم للسلة برهن منتخب كندا انه سيكون احد المنافسين بقوة على اللقب وذلك بعدما سحق منتخب فرنسا احد المنتخبات المرشحة لبلوغ المربع الذهبي بنتيجة ٩٥ / ٦٥ ضمن مباريات الثامنة .

كان الحضور الذي بلغ ١٢٠٩١ متفرج في صالة إندونيسيا ارينا في العاصمة جاكارتا شاهدا على تفوق ساحق لمنتخب كندا طوال احداث تلنباراة وشاهدا ايضا على بزوغ نجم جديد في سماء بطولات العالم لكرة السلة وهو نجم منتخب كندا جيلجيوس الكسندر الذي قاد منتخب كندا نحو الانتصار الكبير .

نجح جيلجيوس الكسندر في تسجيل مشاركته للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم لكرة السلة حيث نجح في ان يسطر اسمه في تاريخ البطولة بعدما نجح في تسجيل ٢٧ نقطة و قام بالاستحواذ على الكرة في ١٣ مرة و قام بست تمريرات حاسمة و خطف كرتين من المنافس وهي الأرقام التي جعلته اول لاعب منذ ثلاثين عاما في بطولات العالم لكرة السلة يحقق اكثر من ٢٠ نقطة و يستحوذ على أكثر من ١٠ كرات مرتدة الى جانب وأكثر من خمس تمريرات حاسمة .

جيلجيوس الكسندر أوضح ان منتخب كندا سيكون في هذه النسخة احد المتراهنين على اللقب بعدما حسم قمة اليوم الأول امام الديوك الفرنسية التي لم تكن على المستوى المأمول في مواجهتها الأولى .