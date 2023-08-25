محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة طور سيناء

أدى اللواء خالد فوده محافظ صلاة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة طور سيناء، وسط جموع المصلين من أهالي المدينة .

يرافقه اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، ومبروم الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد غيط مدير عام الأوقاف بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ورئيس مدينة طور سيناء.

كما افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، منطقة حمام موسى بمدينة طور سيناء، بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل.

وقال المحافظ، إن منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور، تعد قبلة للسياحة الداخلية والعالمية، ويقصدها آلاف المصريين من مختلف المحافظات، ويحرص آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم على وضعها ضمن قائمة برامجهم السياحي بجنوب سيناء، لذا نسعى إلى تطويرها، وتحويلها إلى مشفى علاجي عالمي.