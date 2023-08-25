شروط ومتطلبات الحصول على تمويل من "بنك بريكس"

يقدم "بنك بريكس" عدد من الامتيازات من أهما تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية في الدول الأعضاء لـ"بريكس"، تمويلًا إضافيًا ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مجموعة بريكس

يقدم بنك بريكس عدد من الفوائد، ومن أهمها (تمويل المشروعات التنمية)، حيث إنه يوفر تمويل للمشاريع التنموية في الدول الأعضاء، كعدد من المشروعات كمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعات الثقيلة.

وهناك العديد من الشروط والمتطلبات الأساسية من أجل الحصول على تمويل من بنك "بريكس" (NDB)، والتي من بينها:

ــ ألا يكون البلد المتقدم بطلب التمويل من خارج مجموعة بريكس

ــ ألا يكون المشروع غير تنموي، ولابد أن يكون مشروع تنموي محدد يستدعي تمويلًا، ويكون الاهتمام بالمشروعات ذات الهدف الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي.

ــ أن يكون البلد المتقدم بطلب الحصول على التمويل لدية القدرة على السداد، بحيث يكون لديه قدرة مالية واستدانة كافية لسداد القروض والفائدة المستحقة

ــ أن يتم التقدم بمعلومات مفصلة بخصوص المشروع والوضع المالي للبلد

وتختلف الشروط والمتطلبات المحددة وفقًا لسياسات ولوائح صندوق بريكس للتنمية الجديدة وتحديثاتها الحالية.

ويُذكر أنه تم الحصول على هذه البيانات والشروط من خلال الحوار مع “شات جي بي تي”.

بنك بريكس يعتبر إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين دول الأعضاء في مجموعة بريكس، يساهم في تمويل المشاريع الهامة وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

مع انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وهي مجموعة تتكون من عدد من الدول الاقتصادية الكبرى في العالم (الصين، روسيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند)، وسيكون انضمام لهذه المجموعة مردود كبير على الحركات الاقتصادية من الواردات والصادرات في كافة المجالات، لما تمتلكه المجموعة من قدرات اقتصادية كبرى.

وتعمل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى القضاء على الهيمنة الدولارية، لما له تأثير كبير بشكل سلبي على اقتصاديات العالم، وذلك من خلال التفكير في التعامل من خلال عملات الدول الكبرى في المجموعة، حسبما أفاد به خبراء في الاقتصاد، كما أن البعض الأخر يعتقد أن هناك تحرك أخر من خلال "بريكس" في وجود عملة رقمية تكون هي العملة المستخدمة في التعاملات داخل المجموعة.