بعد انضمام مصر.. وظائف جديدة في بنك “بريكس"

أعلن موقع التوظيف لبنك التنمية الجديد "بنك بريكس"، عن فرص ووظائف جديدة، وكانت انضمنت مصر و5 دول أخرى إلى مجموعة "بريكس"، وذلك بعد الإعلان خلال قمة "بريكس" التي كانت منعقدة أمس بجنوب إفريقيا.

وظائف بنك بريكس

ــ فرص وظيفية: أخصائي أول، تكنولوجيا المعلومات، سيتم غلق باب التقديم للحصول على الوظيفة في: 12 سبتمبر 2023، مقره: شنغهاي، الصين، السوق المستهدف: التوظيف العالمي.

ــ فرص وظيفة: احترافي، إداري، سيتم غلق باب التقديم للحصول على الوظيفة 11 سبتمبر 2023، مقره: شنغهاي، الصين، السوق المستهدف: التوظيف العالمي

بريكس

متطلبات المنصب

- الحد الأدنى من 5 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في إدارة السجلات في بنك التنمية متعدد الأطراف أو المؤسسات المماثلة.

معرفة متعمقة بمبادئ إدارة السجلات والممارسات ومعايير الصناعة.

الإلمام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة المتعلقة بإدارة السجلات، مثل قوانين حماية البيانات والخصوصية.

- الكفاءة في استخدام أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية وبرامج إدارة السجلات.

مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية، مع القدرة على تحديد ومعالجة المشكلات المتعلقة بإدارة السجلات.

مهارات تنظيمية وإدارة الوقت ممتازة، مع القدرة على تحديد أولويات المهام والوفاء بالمواعيد النهائية.

مهارات اتصال قوية، كتابية ولفظية، مع القدرة على نقل المعلومات بوضوح وتقديم التوجيه للموظفين.

القدرة على العمل بشكل تعاوني في بيئة متعددة الثقافات مع فرق متعددة الوظائف وأصحاب المصلحة لدمج ممارسات إدارة السجلات في العمليات التنظيمية.

الاهتمام القوي بالتفاصيل والدقة، مع القدرة على الحفاظ على السرية والتعامل مع المعلومات الحساسة بشكل مناسب.

درجة الماجستير أو ما يعادلها في إدارة السجلات أو علوم المعلومات أو مجال ذي صلة من جامعة مرموقة.

ــ فرص وظيفية: أخصائي رئيسي، الشراكات (1426)، : سيتم غلق باب التقديم للحصول على الوظيفة في 11 سبتمبر 2023، مقره: شنغهاي، الصين، السوق المستهدف: التوظيف العالمي

متطلبات الوظيفة

ما لا يقل عن 9 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في بنك أو مؤسسة تنمية متعددة الأطراف، أو منظمة حكومية، أو قطاع عام، أو مؤسسة أكاديمية / بحثية، أو شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الاستشارية العالمية الرائدة أو مؤسسات الفكر السياسي.

خبرة في إنشاء والحفاظ على العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الشركاء .

المعرفة والخبرة في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، وبناء المؤشرات، وإعداد التقارير وتقديم الدعم لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

يعد الإلمام بعمليات وسياسات وعمليات المؤسسات المالية الدولية ميزة إضافية.

حل المشكلات والتواصل وإدارة النزاعات ومهارات التعامل مع الآخرين بمرونة عالية ودافع لتحقيق الأهداف والغايات.

الخبرة ذات الصلة في بيئة عمل متعددة الثقافات تعزز مناخ العمل الجماعي والتعاون.

درجة الماجستير أو ما يعادلها في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المالية أو أي مجال مهني ذي صلة من جامعة مرموقة.