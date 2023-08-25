لدعم الشباب.. إطلاق معرض منتجات حرفية وتراثية بالوادي الجديد

بدأت اليوم الثاني لفعاليات المعرض الذي يهدف إلى تسويق المنتجات ودعم الشباب في قطاع المنتجات اليدوية بمشاركة سبعة عارضين، تقام هذه الفعالية في مركز شباب الشيخ وتقدم دعمًا وفرص عمل للشباب عبر تسويق منتجاتهم في المعارض وتحقيق مصدر دخل من خلال المشروعات الصغيرة والمنتجات المتناهية الصغر.

أكد بهاء شوقي،مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف منه هو دعم الشباب العاملين في مجال الحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية. كما يسعى المعرض إلى دعم وتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية وتشجيع المنتج المحلي. يتم تنظيم معارض مماثلة بشكل دوري في مراكز الشباب بهدف تعزيز هذا القطاع.

تعتبر فعالية المعرض بمثابة نقطة تجمع للشباب الراغب في عرض منتجاتهم والترويج لها في الأسواق. ويحظى المعرض برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. يتابع مدير عام الشباب والرياضة، السيد بهاء شوقي، هذه الفعالية ويراقب سيرها والجهود المبذولة لدعم الشباب.

من خلال هذا المعرض، يتم تشجيع الشباب بالمشاركة في هذا القطاع الحرفي وتطوير مهاراتهم وإبراز مواهبهم. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومة الوادي الجديد لدعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب في هذا المجال.

رياضه الوادي الجديد تطلق معرض منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بشباب الشيخ والى

رياضه الوادي الجديد تطلق معرض منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بشباب الشيخ والى