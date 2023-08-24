خطة استعدادات العام الدراسى الجديد في المدارس

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطة استعدادات العام الدراسى الجديد 2023-2024 في المدارس.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم برقم (30) فى إطار استعداد الوزارة لبدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة في العام الدراسى الجديد.

وشدد وزير التربية والتعليم على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب قبل بدء العام الدراسى الجديد ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

استعدادات العام الدراسى الجديد

١. التنسيق مع الحي لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة قبل العام الدراسى الجديد.

٢. توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

٣. تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات.

٤. تسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

٥. إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني قبل العام الدراسى الجديد.

٦. إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

٧. عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية قبل العام الدراسى الجديد؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

٨. إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات.

٩. الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسى واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

١٠. تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني قبل بدء العام الدراسي الجديد، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.

