فوائد ممارسة الرياضة على الصحة العقلية والجسدية

لممارسة الرياضة فوائد عديدة، علاجية ووقائية، للصحة الجسدية والعقلية، وأي قدر من التمارين، حتى لو كان أقل من المقترح، من المرجح أن يؤدي إلى فوائد.

ممارسة الرياضة تفيد كلا من الصحة العقلية والصحة البدنية وفي الواقع، يقول المعهد الوطني للشيخوخة إن الدراسات تظهر أن "أخذ الأمور ببساطة" أمر محفوف بالمخاطر.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن "النشاط البدني المنتظم هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك"، ويمكن للجميع الاستفادة منه.

وأظهرت دراسة وبائية رائدة نشرت في مجلة لانسيت أن معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية كانت أقل بين سائقي الحافلات النشطين بدنيا في لندن مقارنة بسائقي الحافلات الأقل نشاطا، ووفقا لمراجعة حديثة، منذ ذلك التقرير المبكر، ربط الباحثون الخمول البدني بأكثر من 40 حالة مزمنة.

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مفيدة لصحة القلب تشمل الفوائد المحتملة ما يلي:

تحسين مستويات الكولسترول

خفض ضغط الدم

تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يعد تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الفوائد المهمة لممارسة الرياضة.

يمكن لأي شخص أن يبدأ في تجربة فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الفور، على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بأن يقوم البالغون بأداء 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط المعتدل الشدة على الأقل.

يساعد في إدارة مرض السكري

وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، يمكن لأنواع مختلفة من التمارين أن تفيد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو المعرضين لخطر الإصابة به من خلال:

تحسين السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم

الحد من عوامل الخطر القلبية الوعائية

المساعدة في فقدان الوزن

المساعدة في الرفاه العام

تأخير أو منع تطور مرض السكري من النوع 2

يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يقول المعهد الوطني للسرطان أن هناك "أدلة قوية على أن المستويات الأعلى من النشاط البدني ترتبط بانخفاض خطر" الإصابة بالسرطانات التالية:

القولون

معدة

المريء

صدر

مثانة

الرحم (بطانة الرحم)

الكلى

يحسن الصحة النفسية والمزاج

يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل القلق، ويمكن أن تبدأ هذه الفائدة مباشرة بعد جلسة تمرين معتدلة أو قوية.

على المدى الطويل، يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

يحسن صحة العظام

يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في منع فقدان كثافة العظام الذي يحدث مع الشيخوخة، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

يمكن أن تساعد تمارين تقوية العضلات والتمارين الرياضية المعتدلة أو القوية، بالإضافة إلى برامج تقوية العظام.

تبدأ الفوائد الحقيقية لكثافة العظام بحوالي 90 دقيقة فقط من التمارين الرياضية أسبوعيًا، وتمارين تحمل الوزن، مثل المشي والرقص، وتمارين المقاومة مفيدة بشكل خاص لصحة العظام.