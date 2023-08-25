الأربعاء.. مناقشة "آلام يهوذا" للكاتب ماجد وهيب

تستضيف مكتبة ديوان سينما راديو، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "آلام يهوذا" للكاتب والروائي المصري ماجد وهيب، وذلك يوم الأربعاء 30 أغسطس، في الساعة السابعة مساءً.

يناقش الرواية كل من الناقد د. وليد الخشاب و الناقد د. مدحت صفوت، وستتاح للجمهور فرصة لتوقيع ومناقشة تفاصيل الرواية.

تقدم رواية "آلام يهوذا" سيرة متخيلة عن يهوذا الإسخريوطي، الذي سلم المسيح حسبما ورد في الأناجيل. تستعرض الرواية قصة حياته منذ لحظة ميلاده حتى لحظة وفاته. ومن خلال هذه السيرة المتخيلة ليهوذا، تتناول الرواية فكرة الإنسان وعلاقته بالخلاص وعلاقته بالله.

يذكر أن ماجد وهيب هو قاص وروائي مصري، صدرت له روايتان ومجموعة قصص قصيرة، ونشر العديد من المقالات في مواقع ومجلات ثقافية مختلفة.