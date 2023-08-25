إعادة تدوير خامات البيئة.. ورشة بقصر ثقافة الغنايم

في قصر ثقافة الغنايم، تحت رئاسة هبة حسين صبرة، نظمت ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، بإشراف إيمان علي إبراهيم، ضمن فعاليات برنامج نادي المرأة بالقصر. وجاءت الورشة بالتعاون مع مدرسة الفصل الواحد بالغنايم.

بدأت المدربة سارة إسماعيل بتعريف المشاركات على مفهوم إعادة التدوير، حيث يتعلق الأمر بإعادة استخدام المخلفات البيئية القديمة وتحويلها لخامات بسيطة مطلوبة مثل قصاصات القماش، ومسدس الشمع، والخيوط، وشرائط الزينة. وبدأت المشاركات في تنفيذ بعض المفارش وتزيينها باستخدام طرق مختلفة وتنفيذ أشكال فنية.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتأتي أيضًا ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تعتبر هذه الفعالية جزءًا من البرنامج الثقافي والفني "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، والذي تنظمه فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي. تهدف الفعالية إلى توفير باقة متنوعة من الفعاليات للمجتمع المحلي خلال فترة الإجازة الصيفية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المجالات الثقافية والفنية.

وتشير هذه الورشة إلى أهمية إعادة التدوير في حماية البيئة والحد من التلوث، حيث يمكن استغلال المواد القديمة وإعادة تدويرها لخلق قطع فنية جديدة ومفيدة. وبهذه الطريقة، يساهم هؤلاء المشاركات في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

تعكس هذه الورشة جهود قصر الغنايم في تقديم برامج ثقافية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات والاهتمام بالبيئة، وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع المحلي.

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد