"ثقافة الحوطا" بأسيوط تناقش تعليم قواعد الحساب الذهني "يوسي ماث"

نظمت مكتبة الحوطا الثقافية، برئاسة ربيع عبد الرحمن، محاضرة تثقيفية بعنوان "تعليم الحساب الذهني بطريقة الدكتور فيديك" اليوسي ماث"، وذلك في جمعية الزهراء بالحوطا. تمت المحاضرة بحضور الإعلامية الشهيرة الهام مصطفى، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن مبادئ كيفية الحساب الذهني والعمليات الحسابية، واستراتيجيات الحساب العقلي السريع.

وتركزت المحاضرة على تطوير قدرات المشاركين من خلال ممارسة الحساب الذهني، وتفعيل قدراتهم العقلية في مرحلة نمو أعقابهم. فقد أوضحت الهام مصطفى أن استخدام الحساب الذهني كأداة تطويرية يعزز التركيز ويساهم في تنشيط عقول الأطفال.

جاءت المحاضرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني. وقد أشرف على تنظيم هذه المحاضرة فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، في إطار فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة من التدريبات والنشاطات التثقيفية التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال وتعزيز حواسهم العقلية. تأتي هذه المحاضرة كمبادرة تربوية تسعى لإثراء المجتمع المحلي وتطوير قدرات الأطفال في المجال العقلي والحسابي.

ثقافة الحوطا تناقش تعليم قواعد الحساب الذهني "يوسي ماث"

ثقافة الحوطا تناقش تعليم قواعد الحساب الذهني "يوسي ماث"