الحياة وشكر النعمة والأمانة.. ورش حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط
في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية. جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.
وفي هذا السياق، عُقدت ورشة عمل بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، تحت عنوان "حكي"، والتي قامت بتنفيذها رشا أبو العلا. استعرضت رشا في هذه الورشة قصصًا وتجارب حية تحمل في طياتها دروسًا مستفادة في الحياة.
وقد تطرقت رشا في حديثها إلى أهمية الصدق والأمانة، وحثت المشاركين على تقدير النعمة والشكر لله عليها. كما تمحورت الورشة حول قيم الاحترام والتعاون، وأهمية تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين.
تسعى فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" إلى تعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية لدى الجمهور. كما تُعد هذه الفعاليات فرصة للاستمتاع بالثقافة والفن خلال فترة العطلة الصيفية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي وزارة الثقافة المصرية لتوفير بيئة ثقافية نشطة وملهمة للجمهور، وتعزيز دور قصور الثقافة في تنظيم فعاليات تحقق التواصل الثقافي بين المجتمع والثقافة.
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