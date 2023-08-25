طرح لحوم طازجة بسعر 220 جنيها للكيلو في منفذ الوحدة المحلية بالداخلة
تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قامت السلطات المحلية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. وفي إطار هذه الجهود، تم طرح اللحوم الطازجة في منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بحي الزهور.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل ارتفاع أسعار اللحوم والتخفيف من العبء على كاهل المواطنين. وقد شهد المنفذ على إثر ذلك إقبالًا كثيفًا من قِبَل المواطنين الذين يسعون للحصول على لحوم طازجة بأسعار معقولة.
تم تحديد سعر الكيلوغرام من اللحم الطازج بمبلغ 220 جنيهًا، وهي تعتبر سعرًا معقولًا في ظل ارتفاع أسعار المعيشة. وبفضل مثل هذه الخطوات، تعزز الحكومة المحلية توافر المواد الغذائية الأساسية وتعمل على تخفيض الأعباء المالية على المواطنين.
يأتي هذا التدبير ضمن إستراتيجيات الحكومة المحلية لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة. ولا شك أن هذه المبادرة ستكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطنين وستساهم في تحسين الظروف المعيشية للجميع في الوادي الجديد.
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