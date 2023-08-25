انفجار محول كهرباء وحريق في حظائر ماشية بقرية "الهنداو" فى الوادي الجديد

انفجر محول كهرباء اليوم الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق في مجموعة من حظائر الماشية داخل مزرعة في قرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة شخصين ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق في حظائر الماشية داخل مزرعة في مركز الداخلة. بدوره، تبين أن هذا الحريق نشب بسبب انفجار محول كهرباء داخل المزرعة.

وقد أصيب صابر أبو السعود شهاب (50 عامًا) بجروح سطحية متفرقة على جسمه، بينما أُصيب أحمد عيد عمر (35 عامًا) بضيق في التنفس والاختناق. تم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم. وبعد إخماد الحريق، تبين أنه تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية، وجارٍ حاليًا عملية حصرها.

على الفور، توجهت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بالإضافة إلى سيارات الوحدة المحلية للقرية والمركز لمساعدة في إخماد النيران. لكن من الصعب إخماد الحريق في هذه الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها المحافظة، حيث يشهدون عواصف ترابية شديدة تجتاح كل أنحاء الوادي الجديد.

لذلك، يتم تحرير محضر بالحريق وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات في هذا الحادث. ونذكر أنه سيتم متابعة هذه الأحداث وتقديم المزيد من التفاصيل في حال توافرها