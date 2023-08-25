اضطراب شديد في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، حيث حذرت الأرصاد من اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

بينما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب شديد فى الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ والمدن المطلة على البحر الأحمر، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البحر الأحمر غدا مضطرب جدا والأمواج ترتفع من 2.5 : 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.