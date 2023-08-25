العظمي 42 درجة في اسيوط طقس اليوم ٢٥_٨_٢٠٢٣

تشهد مدينة أسيوط حاليًا حالة من الطقس العاصف والصافي بشكل عام. وتُصنف درجة الحرارة العظمى في المنطقة بأنها مرتفعة جدًا، حيث تصل إلى 42 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تبقى هذه الدرجات الحرارة عالية لفترة من الوقت.

تكونت رياح شمالية في المدينة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 50 كم في الساعة. هذه الرياح القوية يمكن أن تؤثر على التنقل وتسبب صعوبة في رؤية الطريق. لذا يُنصح المواطنون باتخاذ الحيطة والحذر عند التنقل خلال هذه الفترة.

من المهم أيضًا أخذ جودة الهواء في الاعتبار، حيث أنها تُصنف غير صحية. يفضل عدم التعرض لفترات طويلة للهواء الخارجي والبقاء في أماكن مغلقة أكثر تهوية. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي باتباع نصائح الأطباء وتناول الأدوية المهمة.

بالنسبة لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى، فهو معتدل ويصل إلى 4. ولذلك لا يوجد خطر خطير للتعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن من المستحسن استخدام واقي الشمس وحماية البشرة من أشعة الشمس المباشرة.

توجد أيضًا هبوب هبات رياح بسرعة 54 كم في الساعة. هذه الهبات القوية يمكن أن تتسبب في إثارة الغبار والأتربة وتؤثر على رؤية الأفراد. لذا يُنصح المواطنون بتوخي الحذر وإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين ممتلكاتهم والابتعاد عن مناطق مكشوفة.

نسبة الرطوبة في المدينة تتراوح من 16% إلى 37%. وتعتبر هذه النسبة منخفضة، مما يزيد من الشعور بالجفاف في الجو. يُنصح الأشخاص بشرب كميات كافية من الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون حماية.

درجة التكثيف تُسجل 11 درجة مئوية، وهذا المعدل يعد ضمن المعتاد لهذا الوقت من السنة.

بالنسبة للغطاء السحابي، فإنه يبلغ 0%. يعني ذلك أن السماء صافية ولا توجد سحب تغطي المدينة في الوقت الراهن.

وأخيرًا، يُذكر أن مستوى رؤية المدينة يصل إلى 14 كم، وهو مستوى جيد يسمح برؤية واضحة للمحيط المحيط.

إذاً، يُطلب من المواطنين اتباع التعليمات اللازمة وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأحوال الجوية القاسية. كما يُوصى بمراقبة أحوال الطقس وتحديث المصادر الموثوقة للحصول على أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس.