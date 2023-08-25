رياح طفيفه وسحب وجو مشمس طقس اليوم الجمعة باسوان



سجلت درجات الحرارة بمحافظة اسوان اليوم 47 وهي تعتبر درجة حراره ثابته علي مدار ثلاث ايام، واصطحبت معها منذ امس بعض الرياح الطفيفة، ولكن اهالي محافظة اسوان ينتظرون متي تأتي العاصفه التي هبت بابوسمبل وهم في حالة من الخوف .

الي أنه لفت عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجويه عبر احد القنوات إلى أن هذه الرياح المحملة بالرمال الأتربة لن تتخطى الحدود الجنوبية المصرية، ولن تصل إلى المناطق والداخلية ومحافظات شمال الصعيد.

وحذر من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بسبب سرعات الرياح الكبيرة، كما تصل ارتفاعات الأمواج 3.5 متر، إلى إضافة إلى وجود الشبورة المائية الخفيفة.

والجدير بالذكر ان محافظة اسوان منذ ثلاث ايام شهدت عاصفه رمليه علي سماء مدينة ابوسمبل مما حجب الرؤية في الحركة المروريه والملاحة وميناء ارقين وقسطل.

حيث وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقته ، ولحين تحسن حالة الطقس ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات ، مناشداً المواطنين بالمدينة السياحية بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار ، فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول .